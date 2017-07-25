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«Парма» подпишет контракт с американским защитником Гейнсом

25 июля 2017, вторник. 18:36. Баскетбол

Руководство БК «Парма» подпишет годичное соглашение с американским атакующим защитником Фрэнком Гейнсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

Игрок является воспитанником команды университета «Форт Уэйн». После завершения карьеры в NCAA он дважды пытался попасть в НБА посредством выступлений в Лиге развития. В 2014-м он защищал цвета фарм-клуба «Бостон Селтикс» — «Мэйн Ред Кловс», по итогам того сезона он выиграл титул самого прогрессирующего игрока лиги.

В 2015-м Гейнс играл за фарм-клуб «Оклахома-Сити Тандер» — «Оклахома-Сити Блю». В минувшем сезоне защитник выступал в немецкой Бундеслиге в команде «Раста». Средняя статистика игрока там составляла 15 очков и 2,5 подбора в среднем за игру.

Источник: Официальный сайт БК "Парма" Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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