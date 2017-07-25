«Нью-Орлеан» отчислил Кука и Тупана

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» приняло решение не продлевать сотрудничество с разыгрывающим защитником Куинном Куком и атакующим защитником Акселем Тупаном, отчислив их из состава, сообщает Sportando. Оба игрока присоединились к команде из Луизианы в конце регулярного чемпионата.

Кук успел провести с «Нью-Орлеаном» девять матчей, набирая в них 5,8 очка и совершая 1,6 передачи за 12,8 минуты в среднем.

Что касается француза Тупана, то в его активе всего две игры, в которых он набирал 5,5 очка за 20,5 минут в среднем.