«Юта» официально объявила о продлении контракта с Инглсом

Лёгкий форвард «Юты Джаз» Джо Инглс подписал с командой из Солт-Лейк-Сити новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не раскрываются, однако, как сообщалось ранее, австралиец останется в «Юте» ещё на четыре года, за которые заработает $ 52 млн.

В минувшем сезоне Инглс стал единственным игроком команды, который принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата. В них он набирал 7,1 очка, собирал 3,2 подбора, а также совершал 2,7 передачи и 1,2 перехвата в среднем.

Всего за три года в НБА он провёл 242 матча, набирая в них 5,5, очка, собирая 2,4 подбора и раздавая 2,1 передачи в среднем.