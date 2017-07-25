«Кливленд» официально представил Роуза в качестве игрока команды

Руководство «Кливленд Кавальерс» официально подтвердило подписание контракта с разыгрывающим Дерриком Роузом, сообщает сайт клуба.

Ранее стало известно, что защитник подпишет с командой из Огайо однолетний контракт, по которому заработает чуть более $ 2 млн.

«Мы рады получить в команду игрока такого калибра, как Роуз. Деррик мог перейти и в другие команды, но его цели и стремление к победе привели его к тому, что он подписал контракт с нами. Мы уверены, что он хорошо впишется в наш коллектив», — заявил новый генеральный менеджер команды Коби Олтман.

Прошедший сезон Роуз провёл в «Нью-Йорке». Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал по 18,0 очка, отдавал по 4,4 передачи и совершал по 3,8 подбора за 32,5 минуты игрового времени.