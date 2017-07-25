«Лейкерс» подписали контракт с Эннисом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» подписало двухлетний контракт с разыгрывающим защитником Тайлером Эннисом, сообщает Hoopshype. Второй год соглашения включает в себя опцию команды.

Тайлер Эннис — 18-й номер драфта 2014 года. Минувший сезон он начинал в составе «Хьюстон Рокетс», а завершил уже в «Лейкерс». За калифорнийскую команду он успел сыграть в 22 поединках, набирая в них 7,7 очка, совершая 2,4 передачи и собирая 1,2 подбора.

Всего же в регулярных чемпионатах в активе Энниса 132 матча, в которых он собирал коллекцию из 4,2, очка, 1,2 подбора и 1,9 передачи в среднем.