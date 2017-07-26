Аффлало вернётся в «Орландо»

Защитник Аррон Аффлало продолжит карьеру в составе «Орландо Мэджик». Игрок и команда из Флориды достигли соглашения о подписании однолетнего контракта, сообщает на своей странице в «твиттере» Эдриан Войнаровски.

Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Сакраменто Кингз», однако команда из Калифорнии приняла решение не продлевать с ним сотрудничество. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Аффлало сыграл в 61 поединке, набирая в них в среднем 8,4 очка, собирая 2 подбора и раздавая 1,3 передачи.

Отметим что 31-летний защитник выступал в «Орландо» в 2012-2014 гг. и был одним из лидеров коллектива.