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Аффлало вернётся в «Орландо»

26 июля 2017, среда. 00:26. Баскетбол

Защитник Аррон Аффлало продолжит карьеру в составе «Орландо Мэджик». Игрок и команда из Флориды достигли соглашения о подписании однолетнего контракта, сообщает на своей странице в «твиттере» Эдриан Войнаровски.

Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Сакраменто Кингз», однако команда из Калифорнии приняла решение не продлевать с ним сотрудничество. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Аффлало сыграл в 61 поединке, набирая в них в среднем 8,4 очка, собирая 2 подбора и раздавая 1,3 передачи.

Отметим что 31-летний защитник выступал в «Орландо» в 2012-2014 гг. и был одним из лидеров коллектива.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Орландо Мэджик Аррон Аффлало
Новости. Баскетбол
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