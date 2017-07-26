Биллапс: не понимаю желания Ирвинга уйти. Наверное, он хочет быть Уэстбруком

Бывший игрок НБА, а ныне телеаналитик Чонси Биллапс не понимает причин, по которым разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг просит обмена.



«Ирвинг получает всё, что пожелает. Бросает так часто, как хочет. Играет под руководством отличного тренера, который делает на него ставку в ключевые моменты матчей. Поединки «Кливленда» регулярно показывают по ТВ. Лично я не могу понять Кайри, но у каждого свои желания.

Возможно, он хочет быть Расселлом Уэстбруком. Хочет получить титул MVP и атаковать в каждом владении. Только так можно объяснить стремление Ирвинга. Но я не вижу в этом смысла», – цитирует Биллапса ESPN.