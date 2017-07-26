«Финикс» и «Миннесота» имеют лучшие шансы осуществить обмен Ирвинга

«Финикс Санс» и «Миннесота Тимбервулвз» имеют лучшие шансы осуществить обмен с участием разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга, сообщает Miami Herald. «Кливленд» хочет получить за Ирвинга молодого перспективного игрока, выборы будущих драфтов и одного или двух опытных баскетболистов. Соответственно, «Миннесота» может построить предложение вокруг атакующего защитника Эндрю Уиггинса, а «Финикс» – вокруг разыгрывающего Эрика Бледсо.

Сам Ирвинг предпочел бы перейти в «Сан-Антонио Спёрс», «Тимбервулвз», «Нью-Йорк Никс» или «Майами Хит».