«Зенит» проведёт предсезонные сборы в Сербии и Турции и сыграет в двух турнирах

В рамках подготовки к предстоящему сезону «Зенит» проведёт два тренировочных сбора и сыграет в двух товарищеских турнирах, сообщает официальный сайт клуба. С 15 августа по 5 сентября подопечные Василия Карасёва будут работать в сербском Вршаце, а с 8 по 25 сентября – в турецкой Анталье.

Во время второго сбора с 14 по 17 сентября питерцы сыграют на турнире с участием «Нижнего Новгорода», «Анадолу Эфес», «Жальгириса», ТОФАШа и «Банвита». С 21 по 24 сентября на втором турнире их соперниками станут «Бешикташ», «Локомотив-Кубань», «Эскишехир», «Ушак» и «Банвит».