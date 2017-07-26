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«Нижний Новгород» завершил формирование тренерского штаба

26 июля 2017, среда. 13:48. Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич завершил формирование штаба на следующий сезон, пригласив на должность ассистента сербского специалиста Предрага Бадняревича, сообщает официальный сайт клуба.

54-летний Бадняревич ранее возглавлял греческую «Ларису», боснийскую «Игокеа», румынскую «Тимишоару», а также сборную Египта.

«С приходом Предрага Бадняревича «Нижний Новгород» обрёл очень опытного специалиста. Решение сменить пост главного тренера на роль ассистента далось ему непросто, но я рад, что он ответил согласием на наше предложение. В своей карьере Предрагу не раз приходилось работать с командами, которым требуется подъём и перезагрузка. В прошлом сезоне он смог довести команду из Туниса «Этуаль дю Сахель» до победы в чемпионате арабских стран и был признан лучшим тренером. Я уверен, что он сыграет большую роль в прогрессе «Нижнего Новгорода». И для Бадняревича, и для Алексея Жукова приход в «НН» — это одновременно вызов и испытание, с которым, я уверен, мы все вместе справимся», – прокомментировал назначение Лукич.

Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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БК Нижний Новгород Зоран Лукич
Новости. Баскетбол
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