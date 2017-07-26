«Нижний Новгород» завершил формирование тренерского штаба

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич завершил формирование штаба на следующий сезон, пригласив на должность ассистента сербского специалиста Предрага Бадняревича, сообщает официальный сайт клуба.

54-летний Бадняревич ранее возглавлял греческую «Ларису», боснийскую «Игокеа», румынскую «Тимишоару», а также сборную Египта.



«С приходом Предрага Бадняревича «Нижний Новгород» обрёл очень опытного специалиста. Решение сменить пост главного тренера на роль ассистента далось ему непросто, но я рад, что он ответил согласием на наше предложение. В своей карьере Предрагу не раз приходилось работать с командами, которым требуется подъём и перезагрузка. В прошлом сезоне он смог довести команду из Туниса «Этуаль дю Сахель» до победы в чемпионате арабских стран и был признан лучшим тренером. Я уверен, что он сыграет большую роль в прогрессе «Нижнего Новгорода». И для Бадняревича, и для Алексея Жукова приход в «НН» — это одновременно вызов и испытание, с которым, я уверен, мы все вместе справимся», – прокомментировал назначение Лукич.