Атакующий защитник Дмитрий Кулагин покинул ЦСКА после истечения срока контракта, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний Кулагин выступал за «армейцев» два последних года. В минувшем сезоне он набирал по 3,9 очка и совершал по 1,5 подбора за 10 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 7,9 очка и 2,5 передачи за 16 минут в Единой лиге ВТБ.

Ранее в нынешнем межсезонье ЦСКА также покинули разыгрывающий Аарон Джексон, центровой Джоэл Фрилэнд, разыгрывающий Милош Теодосич, мощный форвард Джеймс Огастин и центровой Иван Лазарев.