Ватутин: в ЦСКА Дмитрий Кулагин превратился в ключевого игрока сборной России

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал прекращение сотрудничества с атакующим защитником Дмитрием Кулагиным.



«Тренируясь со звёздным партнёрами в ЦСКА, выступая в турнирах высочайшего уровня, Дмитрий прошёл переходный период и превратился в зрелого игрока, ключевого для национальной команды. Надеемся, что приобретённый опыт поможет ему на предстоящем Евробаскете, и желаем удачи на следующем этапе профессиональной карьеры. Уверен, что Кулагин обладает достаточным талантом и усердием, чтобы превратиться в баскетболиста, определяющего результат своей команды», – цитирует Ватутина официальный сайт клуба.

Дмитрий Кулагин покинул ЦСКА