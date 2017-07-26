Кайри Ирвинг отписался от «инстаграма» Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг отписался от «инстаграма» своего одноклубника Леброна Джеймса, сообщает The Score со ссылкой на видео от House of Highlight.



На днях Джеймс выложил видеоролик, в котором слушает песню рэпера Meek Mill «Heavy Heart» («С тяжёлым сердцем»), который многие восприняли как реакцию на намерение Ирвинга покинуть «Кавальерс».



По слухам, Ирвинг решил уйти из «Кливленда» из-за нежелания играть с Леброном. Сам Джеймс в «Твиттере» заявил, что нет никаких доказательств, что он стал причиной желания Кайри сменить команду.

Джеймс: нет никаких доказательств, что я стал причиной желания Ирвинга уйти