175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кириленко: игрокам сборной России вполне по силам выиграть Евробаскет

26 июля 2017, среда. 18:16. Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко верит в способность сборной России выиграть Евробаскет-2017.

«На бумаге мы выглядим прилично, правда, Сергей Карасёв выбыл из-за травмы. Тем, кто есть в составе, вполне по силам выиграть чемпионат Европы, хотя предстоит много работы: вписаться в схему тренера, вспомнить наработки, так как ребята играют в своих клубах, своих системах.

У нас есть участники „Финала четырёх“, Кубка, есть парень из НБА, по тем, кто имеет опыт выступлений, у нас всё в порядке. Как подойдём и как сыграемся, найдём ли командную химию – это вопрос к тренеру. У меня большая надежда на Тима, он человек со статусом, от него многое зависит. Есть ещё Воронцевич, Швед, Фридзон, как они смогут сплотить команду вокруг себя, как поведут их — многое будет зависеть», — цитирует Кириленко «Интерфакс».

Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Андрей Кириленко
Новости. Баскетбол
26 июля 2017, среда
18:57 Кириленко: РФБ закрыла свою часть долгов перед судьями, другую часть отдали в СК
18:16 Кириленко: игрокам сборной России вполне по силам выиграть Евробаскет
17:24 Восстановление С. Карасёва займёт 1,5 месяца
16:54 Кайри Ирвинг отписался от «инстаграма» Леброна Джеймса
15:46 Экс-игрок «Кливленда» Джордан Макрай может перейти в «Маккаби»
15:16 Ватутин: в ЦСКА Дмитрий Кулагин превратился в ключевого игрока сборной России
15:15 Дмитрий Кулагин покинул ЦСКА
14:05 Джинобили нашёл сходства между собой и ястребом
13:48 «Нижний Новгород» завершил формирование тренерского штаба
13:44 Дрэймонда Грина обвиняют в нападении на двух человек прошлым летом
12:36 «Зенит» проведёт предсезонные сборы в Сербии и Турции и сыграет в двух турнирах
12:22 «Финикс» и «Миннесота» имеют лучшие шансы осуществить обмен Ирвинга
11:48 «Локомотив-Кубань» расстался с Захаровым
11:37 Сильвер: расширение НБА неизбежно. Это лишь вопрос времени
11:09 «Финикс» не будет включать Джоша Джексона в предложение по обмену Кайри Ирвинга
10:24 Биллапс: не понимаю желания Ирвинга уйти. Наверное, он хочет быть Уэстбруком
10:04 Энтони Дэвис: «Нью-Орлеану» надоело проигрывать. Мы не можем ждать ещё сезон
09:30 Джеймс: нет никаких доказательств, что я стал причиной желания Ирвинга уйти
08:27 «Енисей» подписал контракт с американским защитником Коттоном
01:26 Дюрант, Карри, Ливингстон, Игуодала и Пачулия продлили договоры с «Голден Стэйт»
00:26 Аффлало вернётся в «Орландо»
00:13 Найт получил разрыв крестообразных связок и может пропустить весь сезон
25 июля 2017, вторник
23:56 «Лейкерс» подписали контракт с Эннисом
22:38 «Портленд» обменял Краббе в «Бруклин»
21:53 «Кливленд» официально представил Роуза в качестве игрока команды
21:41 «Юта» официально объявила о продлении контракта с Инглсом
20:44 Сергей Карасёв не сыграет на Евробаскете
19:35 «Нью-Орлеан» отчислил Кука и Тупана
18:36 «Парма» подпишет контракт с американским защитником Гейнсом
17:59 Аарон Джексон считает, что де Коло хотел бы вернуться в НБА
16:35 «Нью-Орлеан» подписал контракт с Джаленом Джонсом
15:43 Дрэймонд Грин предстанет перед судом за нападение на человека
15:37 Лиллард: хотел бы, как Ирвинг, играть в финале каждый год
15:21 «Финикс» может предложить Эрика Бледсо и Джоша Джексона за Кайри Ирвинга
14:53 Ватутин: Лазарев много и усердно работал, был готов помочь в любой момент
14:48 Сергей Карасёв успешно перенёс операцию на плече
13:50 Кириленко: на бумаге состав сборной России выглядит внушительно и достойно
13:37 Лазарев: в ЦСКА я выиграл первые серьёзные титулы и получил новый опыт
13:12 Россиянки U19 провели результативную атаку на своё кольцо в матче с Испанией
13:02 ЦСКА расстался с Лазаревым
12:22 Хэйворд: отношения между мной и Стивенсом были сильно преувеличены
11:42 Ричард Джефферсон: понимаю, почему Ирвинг хочет уйти из «Кливленда»
11:32 «Баскония» объявила о подписании Уэртаса
11:16 Стивен Эй Смит: Джеймс сильно разочарован из-за планов Ирвинга сменить клуб
10:43 Адетокунбо: клубы должны принимать правильные решения, чтобы удерживать игроков
Все новости RSS
Партнерский контент