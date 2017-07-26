Кириленко: игрокам сборной России вполне по силам выиграть Евробаскет

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко верит в способность сборной России выиграть Евробаскет-2017.

«На бумаге мы выглядим прилично, правда, Сергей Карасёв выбыл из-за травмы. Тем, кто есть в составе, вполне по силам выиграть чемпионат Европы, хотя предстоит много работы: вписаться в схему тренера, вспомнить наработки, так как ребята играют в своих клубах, своих системах.



У нас есть участники „Финала четырёх“, Кубка, есть парень из НБА, по тем, кто имеет опыт выступлений, у нас всё в порядке. Как подойдём и как сыграемся, найдём ли командную химию – это вопрос к тренеру. У меня большая надежда на Тима, он человек со статусом, от него многое зависит. Есть ещё Воронцевич, Швед, Фридзон, как они смогут сплотить команду вокруг себя, как поведут их — многое будет зависеть», — цитирует Кириленко «Интерфакс».