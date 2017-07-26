Харден и Пол сыграли вместе на тренировке

Звёзды НБА атакующий защитник Джеймс Харден и разыгрывающий Крис Пол впервые сыграли за одну команду. Баскетболисты вместе провели двусторонний матч в тренировочном зале в Лос-Анджелесе. Участие в нём также приняли игроки НБА форвард Тревор Ариза и центровой Джавэйл Макги.

Этим летом Пол перешёл из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон Рокетс» и теперь будет выступать за одну команду с Харденом. Отметим, что Ариза также является баскетболистом «Хьюстона».

Видео совместной игры Хардена и Пола доступно в "инстаграме".