Д. Батлер: Кайри Ирвинг? Даже не знаю, кто это

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер отшутился в ответ на вопрос о том, пытается ли он рекрутировать разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга в свой клуб.

«Я даже не знаю, кто это», — приводит слова Батлера TMZ.

Ранее Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. «Миннесота» считается одним из основных претендентов на защитника. Также в Ирвинге заинтересованы «Майами Хит», «Сан-Антонио Спёрс», «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс». Считается, что «Миннесота» может предложить «Кавальерс» Эндрю Уиггинса и пакет других активов.