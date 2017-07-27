Женская сборная России по баскетболу 3х3 возглавила мировой рейтинг

Россиянки, которые в этом году выиграли Кубок мира и Кубок Европы по баскетболу 3х3, вышли на первое место в обновлённом мировом рейтинге, опередив прошлогодних чемпионок Европы команду Венгрии, сообщает пресс-служба РФБ.



Российские мужчины занимают третью строчку, уступая только Сербии и Словении. А в суммарном рейтинге Россия стала второй.



Суммарный рейтинг. 1. Сербия (24 828 155). 2. Россия (21 927 300). 3. Словения (19 316 179). 4. Нидерланды (15 577 330). 5. Польша (14 089 700).



Женщины. 1. Россия (3 738 890). 2. Венгрия (3 639 250). 3. Чехия (3 429 690). 4. Нидерланды (2 930 800). 5. Италия (2 779 890).



Мужчины. 1. Сербия (24 061 710). 2. Словения (18 814 920). 3. Россия (18 188 410). 4. Бразилия (13 112 440). 5. Польша (12 829 730).