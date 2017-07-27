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Родригес: ЦСКА претендует на победу во всех турнирах

27 июля 2017, четверг. 00:39. Баскетбол

Новичок ЦСКА Серхио Родригес поделился ожиданиями от грядущего сезона и надеждой на победы во всех турнирах.

«Говоря про ЦСКА, нужно всегда иметь в виду, что это команда, которая постоянно претендует на победу во всех турнирах. Нам нужно упорно тренироваться, чтобы в конце сезона быть в оптимальной форме и постараться выиграть титул. Это очень тяжело сделать, поскольку в Европе очень много хороших команд. Мы должны сделать всё, чтобы оказаться сильнее всех», — заявил Родригес в эфире программы «Все на матч».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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