В новом контракте Шведа с «Химками» не прописана опция ухода в НБА

В новом контракте защитника Алексея Шведа с «Химками», который рассчитан до конца сезона-2019/20, не прописана опция расторжения в случае получения игроком предложения из НБА, сообщают «Известия». Таким образом, ближайшие три года 28-летний Швед проведёт в «Химках».

Отметим, что в старом контракте Шведа, который действовал до конца сезона-2017/18, такая опция была. Этим летом баскетболист мог вернуться в НБА.

Швед стал игроком «Химок» в 2015 году, после того как вернулся из НБА. Всего в составе подмосковного клуба за это время он успел провести 104 матча со средними показателями 19,3 очка, 3,2 подбора и 4,7 передачи за матч.