«Вашингтон» официально объявил о продлении контракта с Уоллом

Генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс» Эрни Грюнфельд сообщил, что клуб официально подписал новый контракт с разыгрывающим Джоном Уоллом, передаёт официальный сайт клуба. По правилам клубной политики условия сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Уолл принял предложение «Уизардс» о продлении контракта на четыре года, по которому он заработает $ 170 млн.

В минувшем регулярном чемпионате разыгрывающий проводил на площадке 36,4 минуты, набирал 23,1 очка, отдавал 10,7 передачи, собирал 4,2 подбора и совершал 2,0 перехвата в среднем за матч.