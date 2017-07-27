Роуз хотел продолжить карьеру в «Сан-Антонио» или «Клипперс»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз пытался заключить годовой контракт с «Сан-Антонио Спёрс» или «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что 28-летний Роуз хотел продолжить карьеру в Западной конференции, но в итоге не сумел договориться о краткосрочном контракте ни с одним из клубов.



Ранее Роуз вышел на рынок свободных агентов и заключил однолетний контракт с «Кливлендом» на $ 2,1 млн.