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Хряпа подписал новый контракт с ЦСКА

27 июля 2017, четверг. 11:11. Баскетбол

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа подписал с клубом новый контракт по схеме «1+1». Об этом сообщается на сайте «армейцев».

Дебют Хряпы в ЦСКА состоялся в 2002 году. С перерывом на выступление в НБА он провёл в составе красно-синих 12 сезонов, на протяжении последних восьми лет исполнял функции капитана. В составе ЦСКА Хряпа выиграл два титула чемпиона Евролиги (2008, 2016), 12 титулов чемпиона России, 7 – Единой лиги ВТБ, Кубок России. Виктор является лидером клуба за всю историю по количеству проведённых матчей (570, 416 из которых – в старте). Его средние показатели – 7,1 очка, 5,4 подбора, 2,7 передачи, 1,2 перехвата, 0,7 блок-шота за 21,5 минуты.

Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Виктор Хряпа
Новости. Баскетбол
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