Хряпа: счастлив остаться в ЦСКА

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа, подписавший с клубом новый контракт, признался, что счастлив продолжать выступать в составе «армейцев». Его слова приводит официальный сайт красно-синих.

«Новый контракт с ЦСКА – это ещё одна возможность побороться за самые высокие награды континентального баскетбола в составе любимого клуба. Счастлив, что остаюсь в команде, которой отдал большую часть карьеры, рядом с хорошо знакомыми партнёрами, тренерами, работниками. Надеюсь в новом сезоне увидеть на трибунах ещё больше болельщиков», – сказал Хряпа.