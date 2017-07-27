Итудис: в Хряпе горит огонь, он сохраняет желание сражаться

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание нового контракта с капитаном команды Виктором Хряпой. Его слова приводит сайт «армейцев».

«Мы много говорили с Виктором о его будущем, и он чётко дал понять, что хочет продолжать играть за ЦСКА. Самое важное, что он чувствует себя хорошо и готов выходить на паркет. Мы счастливы, что он избежал травм в минувшем сезоне. Вижу, что в Викторе горит огонь и сохраняется желание сражаться. Кроме того, он наш капитан, и одна из его ролей – помочь новичкам как можно быстрее адаптироваться, потому что Виктор оказывает огромную поддержку тренерскому штабу в раздевалке. Потому желаю ему оставаться здоровым и стать частью обновлённой побеждающей команды в ЦСКА», – сказал Итудис.

Соглашение Хряпы с ЦСКА подписано по схеме «1+1».