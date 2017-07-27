Олтмен: слухи о конфликте Джеймса и Ирвинга раздуты

Генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Коби Олтмен опроверг информацию, что причиной, побудившей Кайри Ирвинга попросить обмена, стало его нежелание выступать в одной команде с Леброном Джеймсом. Его слова приводит The Score.



«Я считаю, что многое из того, что говорят, раздуто. Те, кто ежедневно находятся в этом здании, не заметили никакой неприязни между Кайри и Леброном. Эта пара вместе с Кевином Лавом выводила нас в три финала НБА подряд и принесла нам чемпионский титул», – сказал функционер.

По пути Хардена. Ирвинг не хочет играть с Леброном Кайри Ирвинг попросил руководство «Кливленда» обменять его. Он не хочет выступать с Леброном Джеймсом, который считал его младшим братом.