Олтмен: Роуз будет отличным запасным разыгрывающим

Новый генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Коби Олтмен рассказал, какую роль будет играть перешедший в коллектив из Огайо разыгрывающий Деррик Роуз. Его слова приводятся в «Твиттере» Def Pen Hoops.



«Роуз будет отличным выходящим со скамейки, запасным разыгрывающим. На протяжении всей карьеры Деррик занимал место в стартовой пятёрке, но он готов и к этой роли», – сказал Олтмен.



Ранее другой разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его. По слухам, он хочет покинуть команду из-за недовольства своей ролью и конфликта с форвардом Леброном Джеймсом. В «Кавальерс» эту информацию опровергают.