Родригес: надеюсь уже в первом сезоне в ЦСКА выиграть Евролигу

Испанский новобранец ЦСКА Серхио Родригес надеется стать чемпионом Евролиги в составе «армейцев» в первом же сезоне.



«Если ты европейский баскетболист, то, безусловно, знаешь, что ЦСКА — великий клуб, который всегда сражается за трофеи, регулярно играет в «Финале четырёх», и я надеюсь уже в первом сезоне выиграть с клубом Евролигу. У ЦСКА отличные игроки, отличная инфраструктура — есть всё для побед», — цитирует Родригеса ТАСС.

В середине этого месяца испанец подписал контракт с ЦСКА по схеме «2+1».