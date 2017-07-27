«Локомотив-Кубань» представил игроков в виде супергероев

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в ожидании нового сезона представил игроков своего состава в образе супергероев. Восемь баскетболистов получили образы и прозвища.

Евгений Бабурин стал супергероем Бубой, Крис Бэбб получил имя Буллетшторм, Фрэнк Элегар стал Элеганцем, Стас Ильницкий — Нанобомбером. Владимира Ивлева назвали Чоппером, Трэвора Лэйси — Ти-Бластом, Брайана Квале — Квалитетом, а Дмитрия Хвостова — Прохвостом.

Посмотреть на игроков в образе супергероев можно в официальном "твиттере" «Локомотива».