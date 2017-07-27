Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»

Руководство «Кливленд Кавальерс» не может связаться с разыгрывающим Кайри Ирвингом, чтобы обсудить с ним слухи о его обмене. Защитник отказывается общаться с командой, так как «уже сказал достаточно», сообщает The Athletic.

Ранее появились слухи, что Ирвинг потребовал у клуба обмена. Претендентами на него считаются «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Майами Хит» и «Сан-Антонио Спёрс». Сам Ирвинг ещё не подтверждал своих требований публично. Недавно игрок вернулся из поездки в Китай.