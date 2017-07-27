«Голден Стэйт» подписал контракт с игроком по фамилии Кливленд

«Голден Стэйт Уорриорз» заключили контракт с форвардом Антониусом Кливлендом, сообщает ESPN. В летней лиге Кливленд выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс» и набирал по 5,8 очка и 1,7 подбора, проводя на площадке по 15 минут в среднем за матч.

Последние четыре сезона Кливленд выступал за команду университета штата Миссури. В сезоне-2016/17 его средние показатели составили 16,6 очка, 5,1 подбора, 2,2 передачи, 1,4 перехвата и 0,9 блок-шота за 32,9 минуты на площадке. При этом Кливленд реализовывал 54,3 % бросков.