Миротич пропустит Евробаскет-2017

Тяжёлый форвард Никола Миротич не поможет сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу, сообщает Eurohoops. На данный момент игрок пребывает в статусе неограниченно свободного агента и занят поиском нового клуба. В этой связи баскетболист принял решение сконцентрироваться на вопросе дальнейшей карьеры за океаном.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Миротич принял участие в 70 матчах, набирая в них 10,6 очка и собирая 5,5 подбора в среднем.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На первом этапе турнира сборная Испании встретится с командами Хорватии, Черногории, Чехии, Румынии и Венгрии.