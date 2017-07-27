175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Миротич пропустит Евробаскет-2017

27 июля 2017, четверг. 23:10. Баскетбол

Тяжёлый форвард Никола Миротич не поможет сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу, сообщает Eurohoops. На данный момент игрок пребывает в статусе неограниченно свободного агента и занят поиском нового клуба. В этой связи баскетболист принял решение сконцентрироваться на вопросе дальнейшей карьеры за океаном.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Миротич принял участие в 70 матчах, набирая в них 10,6 очка и собирая 5,5 подбора в среднем.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На первом этапе турнира сборная Испании встретится с командами Хорватии, Черногории, Чехии, Румынии и Венгрии.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Испании — Баскетбол Никола Миротич
Новости. Баскетбол
27 июля 2017, четверг
23:10 Миротич пропустит Евробаскет-2017
22:36 «Голден Стэйт» подписал контракт с игроком по фамилии Кливленд
21:28 Стивен Карри исполнил «аллей-уп» в паре с женой
20:17 «Орландо» объявил о подписании контракта с Аффлало
19:48 Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»
19:04 Иванович: выход в Евролигу для «Химок» сравним с победой в чемпионате
18:21 «Локомотив-Кубань» представил игроков в виде супергероев
17:40 Олтмен: Джеймс глубоко верен «Кливленду»
16:03 Кириленко: потеря Карасёва является весомой для сборной РФ
15:57 Родригес: надеюсь уже в первом сезоне в ЦСКА выиграть Евролигу
13:59 Олтмен: Роуз будет отличным запасным разыгрывающим
12:44 Олтмен: слухи о конфликте Джеймса и Ирвинга раздуты
12:01 Захаров подписал контракт с «Енисеем»
11:36 Джамал Кроуфорд: здорово, что Ирвинг интересуется вариантом с «Миннесотой»
11:30 Итудис: в Хряпе горит огонь, он сохраняет желание сражаться
11:25 Хряпа: счастлив остаться в ЦСКА
11:11 Хряпа подписал новый контракт с ЦСКА
11:01 Роуз хотел продолжить карьеру в «Сан-Антонио» или «Клипперс»
10:53 Веселы продлил контракт с «Фенербахче»
10:48 «Миннесота» заинтересована в услугах Иена Кларка
10:33 Гилберт: у Ирвинга контракт с «Кливлендом», ждём его в тренировочном лагере
10:32 Агент Шведа: у Алексея было четыре предложения из НБА
04:14 «Вашингтон» официально объявил о продлении контракта с Уоллом
02:16 В новом контракте Шведа с «Химками» не прописана опция ухода в НБА
00:39 Родригес: ЦСКА претендует на победу во всех турнирах
00:38 Гилберт: «Индиана» могла обменять Джорджа получше
00:15 Женская сборная России по баскетболу 3х3 возглавила мировой рейтинг
26 июля 2017, среда
23:57 «Милуоки» старается обменять Монро и Хенсона
23:57 Д. Батлер: Кайри Ирвинг? Даже не знаю, кто это
22:12 Джеймс позвал Роуза и Бледсо тренироваться вместе с ним
21:51 Харден и Пол сыграли вместе на тренировке
20:33 Ирвинг советовался со священником, прежде чем просить обмена
20:15 А. Томасу не потребуется операция на бедре
19:40 Мозгов: возможно, через 5-6 лет задумаюсь о баскетболе 3х3
18:59 УНИКС подписал контракт с Кощеевым
18:57 Кириленко: РФБ закрыла свою часть долгов перед судьями, другую часть отдали в СК
18:16 Кириленко: игрокам сборной России вполне по силам выиграть Евробаскет
17:24 Восстановление С. Карасёва займёт 1,5 месяца
16:54 Кайри Ирвинг отписался от «инстаграма» Леброна Джеймса
15:46 Экс-игрок «Кливленда» Джордан Макрай может перейти в «Маккаби»
15:16 Ватутин: в ЦСКА Дмитрий Кулагин превратился в ключевого игрока сборной России
15:15 Дмитрий Кулагин покинул ЦСКА
14:05 Джинобили нашёл сходства между собой и ястребом
13:48 «Нижний Новгород» завершил формирование тренерского штаба
13:44 Дрэймонда Грина обвиняют в нападении на двух человек прошлым летом
Все новости RSS
Партнерский контент