Одом: на определённом этапе жизни я употреблял кокаин каждый день

Экс-игрок НБА Ламар Одом признался, что к 2015 году попал в сильную зависимость от наркотиков.



«На определённом этапе жизни я употреблял кокаин каждый день. Можно сказать, что при каждом подходящем случае я употреблял кокаин. И я уже не мог остановиться.

Когда мне было 32-33 года, я постоянно хотел «ловить кайф». И моя жизнь превратилась в ад. Однажды меня под наркотиками в компании с какой-то девушкой в мотеле застала тогдашняя жена. В тот момент я достиг дна», – написал Одом в статье на Players Tribune.