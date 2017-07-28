Уиггинс: я заслуживаю только максимального контракта

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Эндрю Уиггинс уверен, что выступает на самом высоком уровне и должен получать соответствующую зарплату.



«Вне всяких сомнений, я заслуживаю только максимального контракта», – цитирует Уиггинса Sports Illustrated.



В случае защитника это должен быть пятилетний договор на общую сумму $ 148 млн. 22-летний Уиггинс, выбранный на драфте 2014 года под первым номером, выступает за «Миннесоту» все три года карьеры в НБА. В минувшем сезоне он набирал по 23,6 очка и совершал по 4 подбора за 37 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате.