Трушкин: было бы хорошо, если бы в Лиге ВТБ появились ещё 2-3 русские команды

Новичок УНИКСа форвард Владислав Трушкин считает, что состав участников Единой лиги ВТБ можно расширить за счёт российских клубов.



«Учитывая, что многие команды играют в еврокубках, то получается не так много свободного времени. Но было бы хорошо, если бы в Лиге ВТБ появились ещё две-три русские команды. Ведь в том же Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске есть сильные клубы с достойной инфраструктурой. А для поддержания себя в пиковом состоянии сейчас есть все технологии, чтобы игроки всегда были в хорошей физической форме», – цитируют Трушкина «Известия».