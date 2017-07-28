Бош: Джеймс и Ирвинг должны выяснить отношения

Бывший игрок НБА Крис Бош считает, что разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг должен обсудить с форвардом Леброном Джеймсом ситуацию, которая привела к тому, что он попросил обмена.



«Джеймс и Ирвинг должны выяснить отношения. Я понимаю желание Кайри выйти из тени Леброна. Все мы этого хотели», – цитирует Боша TMZ.



Бош в течение четырёх сезонов был партнёром Джеймса в «Майами Хит». За этот период он дважды становился чемпионом НБА. После этого Леброн вернулся в «Кливленд», а Крис остался в «Майами».