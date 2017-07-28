Пелинка: обмен Мозгова позволит «Лейкерс» в 2018 году подписать двух суперзвёзд

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка уверен, что сделки нынешнего межсезонья стали подготовительными для охоты за звёздными свободными агентами летом 2018 года.



«Обмен Тимофея Мозгова и Д'Анджело Расселла, который мы осуществили с Мэджиком Джонсоном, позволит «Лейкерс» в следующем межсезонье предложить свободным агентам два максимальных контракта. Нынешняя ситуация даёт основания надеяться, что мы усилим молодой состав команды одной или двумя суперзвёздами», – передаёт слова Пелинки The Score.