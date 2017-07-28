Серхио Родригес: впечатлила настойчивость, с которой ЦСКА хотел меня заполучить

Новичок ЦСКА разыгрывающий Серхио Родригес объяснил, почему в нынешнем межсезонье принял решение продолжить карьеру именно в составе «армейцев».



«После окончания сезона я хотел остаться в НБА. Но мне не предлагали долгосрочные контракты. А я хотел профессиональной и личной стабильности. ЦСКА в этом отношении оказался наилучшим вариантом. Меня впечатлила настойчивость, с которой «армейцы» хотели меня заполучить. Было крайне сложно отказаться от их предложения», – передаёт слова Родригеса El Mundo.