ОКС со сдержанным оптимизмом оценивает перспективы удержать Уэстбрука

В «Оклахома-Сити Тандер» со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы продлить контракт с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, сообщает Norman Transcript. Организация предложила игроку новый пятилетний договор на общую сумму около $ 200 млн, но баскетболист пока не дал положительный ответ. Крайний срок для подписания продления истекает 16 октября. В случае если самый ценный игрок минувшего сезона так и заключит новую сделку, в межсезонье 2018 года он получит статус неограниченно свободного агента.