Блатт не исключает возможности возвращения в сборную России

Известный израильский тренер Дэвид Блатт не исключает возможности своего возвращения в сборную России в будущем.



«Я не теряю контакта с РФБ, у меня остаётся много друзей в России, и я не исключаю, что ещё вернусь и буду вновь работать со сборной или с каким-нибудь клубом. Но пока я остаюсь работать в Турции, в «Дарушшафаке». А у сборной России сейчас отличный тренерский штаб и отличная команда, способная на успех на Евробаскете», — цитирует Блатта ТАСС.



Блатт тренировал сборную России с 2005 по 2012 год. Под его руководством российские баскетболисты в 2007 году выиграли чемпионат Европы и стали бронзовыми призёрами Олимпиады-2012.