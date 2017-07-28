Базаревич: у сборной России нет равноценной замены Карасёву

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал потерю Сергея Карасёва, по словам наставника, травма защитника вынудит тренерский штаб команды прибегнуть к некоторым коррективам в игровом рисунке команды.

«Это большая потеря для нас. Карасёв и в прошлом году был важной частью команды, и в этом мы рассчитывали, что он сделает шаг вперёд. Баскетболиста с таким функционалом у нас нет, так что равноценной замены Сергею не будет. Просто придётся играть чуть иначе в каких-то моментах», — цитирует Базаревича ТАСС.

Ранее Сергей Карасёв перенёс операцию на плечевом суставе, которая не позволит ему выступить на континентальном первенстве. Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с командами Сербии, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании.