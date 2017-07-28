Дюрант: надеюсь, Ирвинг найдёт своё счастье

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал ситуацию с защитником «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвингом, который недавно высказал желание покинуть команду из Огайо.

«Меня не волнует ситуация с Ирвингом. Я просто хочу, чтобы ребята были счастливы в своих командах и получили удовольствие от игры. Так что где бы ни было, надеюсь, что Кайри найдёт свое счастье. Вместе с тем Леброн — феноменальный игрок. У меня была возможность сыграть с ним на Олимпиаде, и я многому от него научился», — приводит слова Дюранта The Score.