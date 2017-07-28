«Нью-Йорк» согласовал контракт с Сешнсом

Руководство «Нью-Йорк Никс» согласовало годичный контракт с разыгрывающим защитником Рамоном Сешнсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания. За сезон, проведённый в составе «Нью-Йорка», Сешнс заработает $ 2,1 млн.

Минувший регулярный чемпионат 31-летний защитник провёл в составе «Шарлотт Хорнетс». Сешнс принял участие в 50 поединках, набирая в них 6,2 очка, совершая 1,5 подбора и раздавая 2,6 передачи в среднем. Всего же за 10 сезонов в НБА на его счету 663 поединка в регулярных чемпионатах и статистика в 10,6 очка и 4,1 передачи в среднем.