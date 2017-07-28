Пау Газоль: у сборной Испании достаточно сил, чтобы бороться за титул

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Испании Пау Газоль рассказал о целях национальной команды в преддверии чемпионата Европы по баскетболу.

«У нас есть качества, чтобы бороться за титул. Цель — начинать работу и готовиться так же, как мы это делаем каждый год. У нас достаточно сил, чтобы бороться за титул. У нас большие амбиции. Кажется, что у сборной Франции много потерь и она не будет среди фаворитов. Жаль, что с нами не будет Миротича, он хороший игрок, и я удивлён, что ситуация с его контрактом ещё не решена.

Рад, что в команде снова будет мой брат. Быть с ним в команде — стимул. Здорово быть с ним и с Хуаном Карлосом Наварро в одной команде, новые игроки также добавят необходимую искру",- приводит слова Газоля Eurohoops.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе сборная Испании сыграет с командами Хорватии, Чехии, Черногории, Румынии и Венгрии.