175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пау Газоль: у сборной Испании достаточно сил, чтобы бороться за титул

28 июля 2017, пятница. 23:15. Баскетбол

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Испании Пау Газоль рассказал о целях национальной команды в преддверии чемпионата Европы по баскетболу.

«У нас есть качества, чтобы бороться за титул. Цель — начинать работу и готовиться так же, как мы это делаем каждый год. У нас достаточно сил, чтобы бороться за титул. У нас большие амбиции. Кажется, что у сборной Франции много потерь и она не будет среди фаворитов. Жаль, что с нами не будет Миротича, он хороший игрок, и я удивлён, что ситуация с его контрактом ещё не решена.

Рад, что в команде снова будет мой брат. Быть с ним в команде — стимул. Здорово быть с ним и с Хуаном Карлосом Наварро в одной команде, новые игроки также добавят необходимую искру",- приводит слова Газоля Eurohoops.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе сборная Испании сыграет с командами Хорватии, Чехии, Черногории, Румынии и Венгрии.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Испании — Баскетбол Пау Газоль
Новости. Баскетбол
28 июля 2017, пятница
23:15 Пау Газоль: у сборной Испании достаточно сил, чтобы бороться за титул
22:25 «Нью-Йорк» согласовал контракт с Сешнсом
21:51 Дженнингс продолжит карьеру в Китае
20:30 Пляйсс подписал контракт с «Валенсией»
19:39 Родригес: это не предательство, «Реал» не мог подписать со мной контракт
18:43 Дюрант: надеюсь, Ирвинг найдёт своё счастье
17:33 Базаревич: у сборной России нет равноценной замены Карасёву
16:20 Блатт не исключает возможности возвращения в сборную России
15:34 NetsDaily: Прохоров не собирается продавать контрольный пакет акций «Бруклина»
15:02 ОКС со сдержанным оптимизмом оценивает перспективы удержать Уэстбрука
14:45 Марбери: то, что зарплата Роуза составит всего $ 2,1 млн, – это преступление
14:13 Серхио Родригес: впечатлила настойчивость, с которой ЦСКА хотел меня заполучить
12:53 Пелинка: обмен Мозгова позволит «Лейкерс» в 2018 году подписать двух суперзвёзд
12:38 Бош: Джеймс и Ирвинг должны выяснить отношения
12:19 Трушкин: было бы хорошо, если бы в Лиге ВТБ появились ещё 2-3 русские команды
12:01 Уджири: если игроки «Торонто» не верят, что победят Леброна, пусть едут в Грецию
11:31 New York Post: Прохоров готов продать контрольный пакет «Бруклина»
11:29 Джини Басс: никогда не понимала, зачем Митч Капчак подписал Тимофея Мозгова
11:08 Уиггинс: я заслуживаю только максимального контракта
10:52 Джабари Паркер: две секунды я не мог поверить, что снова получил ту же травму
09:56 Одом: на определённом этапе жизни я употреблял кокаин каждый день
09:31 «Голден Стэйт» продлил на год контракт с Макги на условиях ветеранского минимума
00:14 Ирвинг хочет выступать за «Нью-Йорк»
27 июля 2017, четверг
23:10 Миротич пропустит Евробаскет-2017
22:36 «Голден Стэйт» подписал контракт с игроком по фамилии Кливленд
21:28 Стивен Карри исполнил «аллей-уп» в паре с женой
20:17 «Орландо» объявил о подписании контракта с Аффлало
19:48 Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»
19:04 Иванович: выход в Евролигу для «Химок» сравним с победой в чемпионате
18:21 «Локомотив-Кубань» представил игроков в виде супергероев
17:40 Олтмен: Джеймс глубоко верен «Кливленду»
16:03 Кириленко: потеря Карасёва является весомой для сборной РФ
15:57 Родригес: надеюсь уже в первом сезоне в ЦСКА выиграть Евролигу
13:59 Олтмен: Роуз будет отличным запасным разыгрывающим
12:44 Олтмен: слухи о конфликте Джеймса и Ирвинга раздуты
12:01 Захаров подписал контракт с «Енисеем»
11:36 Джамал Кроуфорд: здорово, что Ирвинг интересуется вариантом с «Миннесотой»
11:30 Итудис: в Хряпе горит огонь, он сохраняет желание сражаться
11:25 Хряпа: счастлив остаться в ЦСКА
11:11 Хряпа подписал новый контракт с ЦСКА
11:01 Роуз хотел продолжить карьеру в «Сан-Антонио» или «Клипперс»
10:53 Веселы продлил контракт с «Фенербахче»
10:48 «Миннесота» заинтересована в услугах Иена Кларка
10:33 Гилберт: у Ирвинга контракт с «Кливлендом», ждём его в тренировочном лагере
10:32 Агент Шведа: у Алексея было четыре предложения из НБА
Все новости RSS
Партнерский контент