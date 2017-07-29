Мотеюнас может перейти в один из китайских клубов

Литовский тяжёлый форвард Донатас Мотеюнас может продолжить карьеру в Китае, сообщает Eurohoops. По сведениям источников, у игрока есть предложение от одной из команд Китайской баскетбольной ассоциации, которая готова платить игроку $ 1,5 млн в год.

Невзирая на контакты с «Жальгирисом», вариант с Китаем рассматривается как один из приоритетных, что связано в первую очередь с финансовой составляющей.

Минувший сезон Мотеюнас завершал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс». За команду из Луизианы литовец провёл 34 поединка, набирая в них в среднем 4,4 очка, совершая 3 подбора и раздавая 1 передачу.