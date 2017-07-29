Пиппен: Ирвинг хочет сбежать из «Кливленда» до того, как это сделает Джеймс

Бывший игрок НБА Скотти Пиппен прокомментировал ситуацию с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который сообщил руководству «Кливленд Кавальерс» о желании продолжить карьеру в другом клубе.



«Я большой сторонник того, что он делает. Я видел, как развивалась его карьера, видел, как у него шли дела в «Кливленде». Считаю, что сейчас Кайри находится на уровне суперзвезды. Он может самостоятельно контролировать свою судьбу.



Сейчас идеальное время для этого. «Кливленд» не завоевал титул, а Леброн не может гарантировать, что останется в команде. Мне кажется, Ирвинг просто хочет сбежать из клуба до того, как это сделает Джеймс, потому что сейчас появилось слишком много информации о том, что он собирается продолжить карьеру в «Лейкерс», – цитирует Пиппена The Score.

Принц жаждет трона. Готов ли Ирвинг править своим королевством? Особенности игры Кайри Ирвинга заставляют сомневаться, сможет ли он блистать так же ярко, как в компании с Леброном Джеймсом.