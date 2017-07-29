«Химки» примут матчи Евролиги сезона-2017/18 на арене в Мытищах

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что клуб проведёт домашние матчи Евролиги сезона-2017/18 на арене в Мытищах.



«У нас в «Химках» одна из ключевых проблем — это арена. Есть клуб с историей побед, есть свои болельщики. Наш центр «Химки» не соответствует не только европейским, но и российским требованиям. Наш зал устарел. Мы позиционируем себя как команду из Московской области, не только Химок. Мы будем играть Евролигу, только Евролигу, на арене в Мытищах.

Арена новая, современная и позволяет проводить шоу, которые мы не могли делать раньше. Арена подходит под требования Евролиги. Вместимость на баскетбольный матч будет 7 тыс. человек. 27 VIP-лож, большой премиум-центр, отдельная парковка, комфорт для болельщиков. Мы сделаем всё, чтобы болельщики с комфортом и удовольствием наслаждались матчами с грандами Европы «Барселоной», ЦСКА», – сказал Астахов журналистам.