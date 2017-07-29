Джеймс, Нэнс-младший и Оладипо – в топ-10 данков НБА в сезоне-2016/17

НБА представила видео, посвящённое десяти лучшим данкам минувшего сезона. В их число вошли броски сверху в исполнении форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса, лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, форварда «Индианы Пэйсерс» Пола Джорджа, разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, форварда «Кливленда» Ричарда Джефферсона, защитника «Миннесоты» Зака Лавина, форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Ларри Нэнса-младшего, а также защитника «Оклахома-Сити» Виктора Оладипо.



Видео доступно на официальном канале НБА в Youtube.