Учитель средней школы: из-за Ирвинга мои ученики верят, что Земля плоская

Ученики одной из средних школ не хотят соглашаться с тем, что Земля имеет шарообразную форму. Они убеждены, что она плоская, потому что так считает разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг. Об этом рассказал их учитель Ник Гуроль.



«Я начал паниковать. Как я мог так сплоховать, что дети верят в это просто из-за того, что так сказал баскетболист? Я пробовал обсуждать это с ними, показывал им видео. Ничего не сработало.



Ученики считают меня приверженцем большого заговора, цель которого – навязать людям то, что Земля круглая. Мне очень трудно переубедить их. Мне кажется, что наука ничего не значит для них», – приводит слова Гуроля NBC Sports.

Ирвинг верит, что Земля плоская