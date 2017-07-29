Серхио Родригес: сделаю всё, чтобы болельщики ходили на матчи ЦСКА

Защитник ЦСКА Серхио Родригес заявил, что постарается повысить посещаемость матчей «армейцев» в следующем сезоне.



«У ЦСКА проблемы с заполняемостью трибун? Не знал об этом. Ну что же, мы постараемся исправить это в новом сезоне. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы болельщики приходили на наши игры.



У меня был вариант остаться в НБА, но я решил вернуться в Евролигу. Почему? ЦСКА – великий клуб, который борется за титул. В команде я буду играть важную роль. Мне 31 год, и я хочу побеждать. В составе ЦСКА у меня есть для этого всё», – приводят слова Родригеса «Известия».

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