Каймакоглу подпишет новый двухлетний контракт с УНИКСом

Греческий форвард Костас Каймакоглу подпишет новый контракт с казанским УНИКСом. Соглашение будет рассчитано по схеме «1+1», сообщает греческий портал SDNA.

Каймакоглу выступает за УНИКС с 2012 года. В прошедшем сезоне 34-летней баскетболист страдал из-за травм. Проведя 19 матчей в Евролиге, он набирал в среднем 4,7 очка, 3,4 подбора и 1,5 передачи за игру.

Отметим, что нынешним летом УНИКС возглавил греческий тренер Димитрис Прифтис. Команду уже пополнили Стефан Ласме, Джамар Смит и Мартиньш Мейерс.